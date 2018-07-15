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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 

Gülseli KENARLI Cansel KİRAZ-  İdris TİFTİKCİ -  Harun UYANIK İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için alana geldi. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 

Gülseli KENARLI Cansel KİRAZ-  İdris TİFTİKCİ -  Harun UYANIK İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için alana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.30 sıralarında  Nakkaştepe'ye geldi. Erdoğan, aracından inerek yürüyüşe
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da eşlik etti.
Erdoğan ve beraberindekiler ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Makamı'na geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi. Erdoğan daha sonra konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Öte yandan,  Eski Bakanlardan Mehmet Ağar da alana geldi.

(FOTOĞRAF)
 

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