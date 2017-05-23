Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı: Darbeyi bir ay önce dillendirenler vardı (2)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AVUKATI İLE FETÖ TARTIŞMASI

İfadesinin ardından çapraz sorgusu yapılan Ali Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın arasında FETÖ tartışması yaşandı. Ali Yazıcı FETÖ'cü olmadığını iddia ederken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müvekkili Hüseyin Aydın söz alarak, Yazıcı'ya 'Siz iyi eğitimli bir Fetullahçı gibi kendinizi sakladınız, tebrik ediyorum" dedi. Bunun üzerine Yazıcı, "Şuan kendini saklayan daha kriptolu Hüseyin bey FETÖ'cüdür. Halen kendini saklıyor olabilir. Ben bu kadar saklayabiliyorsam diyorum ki 80 milyon FETÖ'cüdür bu ülkede" diye konuştu. Hüseyin Aydın ise, "Hüseyin Aydın'ı FETÖ'cü ilan etmek kimsenin haddi değildir" diye araya girdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik de araya girerek karşılık tartışma yaşanmamasını istedi.