Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zengin: Türkiye'de darbeler tarihi kapandı

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı avukat Özlem Zengin, Türkiye'de ilk defa insanların elinde silah olmadan bir darbe girişimini önlediğini söyledi. Zengin, "Bu muazzam bir güçtür. Neticesinde de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir daha asla geri dönüşüm olmayacak şekilde Türkiye'de darbeler tarihi kapandı" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde, 'Türkiye’de Darbeler, Anayasa ve Siyaset' adlı konferans düzenlendi. Konferansa Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Ak Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ferah Diba Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Zengin, bir daha asla geri dönüşü olmayacak şekilde Türkiye’de darbeler tarihinin kapandığını söyledi. Darbecilerin ülkeden temizlenmesi için devam eden bir mücadelenin olduğunu ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye değil, dünyanın siyasi tarihinde darbelerin çok önemli bir yeri var. Darbe, elinde silah olan bir gücün sivil olan bir grubun irade, yönetim ve hukukuna aykırı bir şekilde el koymasıdır. Türkiye her seferinde daha güçlü oldu. Bu güçlenme hali 2015'e gelindiğinde Türkiye demokrasisi için muazzam bir devrime ve dönüşüme sebep oldu. İnsanımız dünyada ve Türkiye'de ilk defa bir darbe girişimini elinde silah olmadan durdurdu. Bu muazzam bir güçtür. Neticesinde de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir daha asla geri dönüşüm olmayacak şekilde Türkiye darbeler tarihi kapandı. Sadece bizim için değil dünyaya örnek olacak şekilde darbeler kapandı. Şehitlerimiz oldu. Halen devam eden bir mücadele var. Darbecilerin ülkemizden temizlenmesi ile ilgili eylem olarak birebir içinde olanlara karşı yargı süreci çok hassas bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşümü çok güçlendirdi."

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, fiili olarak bir darbe olmasa da 27 Şubat 1997’de gerçekleşen postmodern darbenin, darbeler içinde en tahripkarı olduğunu söyledi. Rektör Yıldırım, "Özellikle ülkemizde askeri müdahaleler veya darbeler tarih boyunca bakıldığında genellikle ordu içinde bazı yüksek rütbeli subayların inisiyatif kullanarak yaptıkları girişimlerdir. Bunlardan bazıları başarıya ulaşmış, bazıları ise sadece hükümete uyarı olarak kalmıştır. Bugünümüzü daha iyi anlamak için Cumhuriyet dönemi boyunca gerçekleşen bazı darbelere bakılması gerekmektedir. Bu ülkenin yıllarca darbelerle imtihanı devam etmiştir. Fiili olarak bir darbe olmasa da 28 Şubat 1997’de bir postmodern darbe süreci gerçekleşmiştir. Belki de bu postmodern darbe, darbeler içinde en tahripkarı olmuştur. Bunun neticesinde milli iradenin temsilcisi, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan istifa etmek zorunda kalmıştır. Toplum icat edilen uydurma tehditlerle baskı altında kalmış, nefes alamayacak seviyeye getirilmiştir" dedi.



FOTOĞRAFLI