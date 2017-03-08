Cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayşen Gürcan: Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz

Mesut MADAN/ BURDUR, () - CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Ayşen Gürcan, "Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz ama doğuda, batıda birçok ülke gördüm, samimiyetle söylüyorum kendi ülkem, kendi toprağım kadar kadına özgü bir yer görmedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinliğe katılmak üzere memleketi Burdur'a geldi. Gürcan, Öğretmenevi'nde Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kadın esnafa yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programa, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan ile kadın esnaf da katıldı.

Burada konuşan Ayşen Gürcan, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu ve esnaflığı iyi bildiğini söyledi. Kadınların hiçbir zaman bir güne sığmayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Gürcan, "Kadın olarak hayata bir tık eksiden başlıyoruz ama doğuda, batıda birçok ülke gördüm, samimiyetle söylüyorum kendi ülkem, kendi toprağım kadar kadına özgü bir yer görmedim. Kadın dediğimiz zaman kadına hikmet, iffet, adalet ve cesaret yakışır. Bu kavramlar bizim kültürel mirasımızdan bizlere kalan önemli göstergeler. Bunları başka yerlerde aramaya gerek yok. Aradığımız tüm değerler bizim eski medeniyetimizde mevcut" dedi.

Kadınları eğitime, istihdama, siyasete, ekonomiye ve hayata dahil etmeden yapılan her girişimin başarısız olmaya mahkum olduğuna işaret eden Gürcan, Türk kadınının bilgi ve tecrübeleriyle dünyaya katacağı önemli değerler olduğunu kaydetti. Kadın girişimciler için yapılan yeni düzenlemenin kadınlara avantajlar sağladığını da anlatan Gürcan, 2010 yılından günümüze kadar yaklaşık 30 bin KOBİ'ye destek ödemesi yapıldığını, bu rakamın yaklaşık 14 bin 500'ünü kadın girişimcilerin oluşturduğunu aktardı.

Gürcan ve protokol üyeleri daha sonra Özel İdare Sergi Salonu'ndaki eski Burdur yaşantısını anlatan Halk Eğitim Merkezi ve çeşitli kadın dernekleri üyelerinin eserlerinden oluşan serginin açılışına katıldı.

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