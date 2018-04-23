Cumhurbaşkanı Akıncı: Ada’nın bölünme nedeni Rumlardır

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum liderliğinin uzun yıllardır büyük yanlışlar yaptığını belirterek, "Eğer ada bugün bölünmüş noktadaysa bunu nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır" dedi.

23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan Akıncı, gündeme ilişkin konuşma da yaptı. Ada'da barış ve huzur içerisinde yaşamak istediklerini ifade eden KKTC Lideri, KKTC siyasetçilerine de; "Bu topraklarda makul olanı ararken, bunun peşinden koşarken bir noktada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte bölünme, birbirimizle didişme lüksümüz yok" uyarısı yaptı.

RUMLARA SERT ELEŞTİRİLER

Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlama çabalarına atıf yapan Akıncı şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum toplumunun liderliği, uzun yıllar büyük yanlışların peşinde koştu. Nerede durmaları gerektiğini bilemediler. Bu adada ortak, eşit bir yaşam yerine, tüm adayı Yunanistan’a bağlamak istediler, Enosis emellerinin ardından koştular. Eğer ada bugün bölünmüş bir noktadaysa bunun nedeni nerede durması gerektiğini bilemeyen Rum liderliğinin yarattığı durumlardır. Biz Kıbrıslı Türkler olarak hep haklarımızı korumanın peşinde olduk. Bu topraklarda, eşit, özgür insanlar olarak adil ölçüler içinde ve çözümü makul olanda aradık. Bugün yine aynı noktadayız. Yine haklarımızın ötesinde bir şey talep etmiyoruz. Yine bu adada eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşama peşindeyiz."

ATATÜRK'TEN İLHAM ALDIK

Akıncı, günün önemi ile ilgili yaptığı konuşmasında ise, "Kıbrıslı Türklerin laikliği, demokratikliği, çağdaşlığı Atatürk’ten ilham alarak kendisine rehber edindiğini" söyledi. "Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" diye devam eden Akıncı şunları söyledi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı zafere götürürken Meclis’le birlikte hareket etti. Yani halkıyla birlikte hareket etti. ‘Sadece ben varım, ben bu işi götürürüm’ demedi, o mücadele yıllarını Türk halkının bağrından çıkan Meclis'i ile birlikte götürdü. Bu son derece önemlidir. Ve böylesi bir günü Türk çocuklarıyla birlikte dünya çocuklarına da armağan etti."



FOTOĞRAFLI