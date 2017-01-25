Cumhurbaşkanı affetti, mahkeme ceza verdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Ankara Tren Garı'ndaki bombalı saldırının ardından terörü lanetlemek için düzenlenen eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Mehmet Şahin Işık, 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaları geri çekmesine rağmen kendisine ceza verilmesine tepki gösterdi.

Plastik doğrama işiyle uğraşan Mehmet Şahin Işık, Ankara Tren Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen bombalı saldırının ertesi günü Söke Cumhuriyet Meydanı'nda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından 'terörü lanetlemek' için düzenlenen eyleme katıldı. Eylemde atılan sloganlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen Işık, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılan Işık, hakkında TCK'nın 299'uncu maddesini içeren cumhurbaşkanına hakaret suçudan 4 yıla kadar hapis istemiyle Söke Asliye Ceza Mahkemeasi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında Işık'a, 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Pişmanlık belirtisi göstermemesi nedeniyle mahkeme Işık'a verilen bu cezayı ertelemedi.

"BU CEZAYI ANLAMIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz sonrası toplumsal istikrar ve toplumsal barışın sağlanması adına kendine yönelik tüm davalardan vazgeçtiğini açıkladığını hatırlatan Mehmet Şahin Işık, buna rağmen 15 Temmuz öncesi açılan davalardan ceza alan nadir kişilerden biri olduğunu söyledi. Işık, "Bu cezayı anlamıyorum. Mahkemenin muhtemelen Cumhurbaşkanı'na kendisini kanıtlamak için bu kararı verdiğini düşünüyorum. Gerekli itirazlarda bulundum. Bu türlü yıpratmalarla insani duyarlılığımızdan vazgeçeceğimizi düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davaları geri çekmesine rağmen aldığım bu cezayı da hayretle karşılıyorum. Merak içindeyiz. Tüm bunları hakkım olduğu ve verilen bu haktan yararlanmam gerektiğini düşündüğüm için dile getiriyorum. Mahkeme kararında bir hata varsa da bu hatanın düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.



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