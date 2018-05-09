Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Sohbet ettik, dertleştik

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Sohbet ettik, dertleştik

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çıkışta kısa bir açıklamada bulundu. İnce, yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası "Sayın Genel Başkan'a ve AK Partiye başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi. İnce daha sonra soru almadan aracına binerek ayrıldı.

Görüşmede yer alan ve İnce'yi uğurlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız'la ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Muharrem İnce ve Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte güzel bir sohbet ettiler. Birbirlerine başarılar dilediler. İkisi de Rizeliymiş, güzel bir sohbet oldu" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314