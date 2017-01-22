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Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan, İlhan Cavcav için taziye mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından duyurulan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Türk...

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan, İlhan Cavcav için taziye mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefat eden Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından duyurulan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Türk sporunun saygıdeğer isimlerinden, kıymetli işadamı, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yâd edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav'a, Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

 

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