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Cumali Atilla, GABB'a da kayyum olarak atandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra gerevden alınan Diyarbakır Büyükyşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Kışanak'ın başkanlığını...

Cumali Atilla, GABB'a da kayyum olarak atandı
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra gerevden alınan Diyarbakır Büyükyşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın yerine kayyum olarak atanan Cumali Atilla, Kışanak'ın başkanlığını yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) başkanlığına da kayyum olarak atandı. Ataya yazısı GABB'a gönderlirken, birliğin internet sitesinin de kapatıldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından tutuklanan Gültan Kışanak'ın yerine kayyum olarak Belediye başkanlığına atanan Cumali Atilla, Gültan Kışanak ile görevden alındıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın eş başkanlıklarını yaptığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği başkanlığına da kayyum olarak atandı. Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve büyük çoğunluğu DBP'li 117 Büyükşehir, İl ve ilçe belediyesinin üyesi olduğu GABB'ya kayyum atama yazısı bugün gönderildiği öğrenilirken, Birliğin resmi internet sitesinin ise kapatıldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, üye belediyelere hem teknik hemde alt yapı gibi konularda hizmet veriyordu.

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