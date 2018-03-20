Cuma öğretmen, Mehmetçik için şiir yazdı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdı.
10 yıldır şiir yazan Şehit Ahmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı Cuma Yat, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Hardekatı'na katılan askerlere destek amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli 5 kıtalık şiir yazdı. Cuma Yat, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yazdığı 'Selam olsun' isimli şiirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunduğunu belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdım. Güzel tepkiler aldım" dedi. Cuma Yat'ın yazdığı şiir şöyle:
"Al bayraklı neferlerim
Korku salan yiğitlerim
Zafer haberi beklerim
Haydi arslanlarım haydi
***
El açtık duaya durduk
Mazluma biz siper olduk
Tüm ülke hayaller kurduk
Haydi arslanlarım haydi
***
Yürekte imanımızla
Tarihteki şanımızla
Destan yazdık kanımızla
Haydi arslanlarım haydi
***
Tutacağım tek dalımsın
Bekam sensin varlığımsın
İstikbaldeki adımsın
Haydi arslanlarım haydi
***
Gökte ay yıldız parlıyor
Düşmanın tir tir titriyor
Zafer müjdesi geliyor
Haydi arslanlarım haydi."
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Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için 'Haydi aslanlarım haydi' isimli şiir yazdı.