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Cuma hutbesinde 'zaman israfı, piyango ve şans oyunları' uyarısı

Abdullah KÖSE/İSTANBUL, ()- CAMİLERDE cuma namazında okunan hutbede yeni bir miladi yılın eşiğinde olunduğu hatırlatılarak, zamanın inanç, kültür ve geleneklerde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf edilmemesi gerektiği belirtildi....

Cuma hutbesinde 'zaman israfı, piyango ve şans oyunları' uyarısı

Abdullah KÖSE/İSTANBUL, ()- CAMİLERDE cuma namazında okunan hutbede yeni bir miladi yılın eşiğinde olunduğu hatırlatılarak, zamanın inanç, kültür ve geleneklerde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf edilmemesi gerektiği belirtildi. Hutbede, "Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarak alın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmaya çalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıyla bağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz" denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, bugün cuma namazında camilerde 'Eşsiz sermayemizi ömür' konulu hutbe okundu. Hutbede, bugünlerde yeni bir miladi yılın eşiğinde olunduğu ifade edilerek, en değerli sermaye olan ömürden bir yılın daha geride kalmak üzere olduğu kaydedildi. Yıllar ister hicri, ister miladi diye adlandırılsın zamanın tek sahibinin Allah olduğunun ifade edildiği hutbede, "Her bir anımızı bizlere emanet olarak lütfeden O’dur. Ve Rabbimizin katında asıl önemli olan, zamanı nasıl geçirdiğimizdir. Sayılı nefeslerimizi ne uğrunda tükettiğimizdir. Ömür nimetini, yaratılış gayemize uygun değerlendirip değerlendirmediğimizdir" denildi.
'HER YENİ YILIN BAŞLANGICI FIRSATTIR'
Hutbede, Allah'ın ömrü daha anlamlı ve bereketli kılmak için insanlara fırsatlar sunduğu kaydedilerek, "Zamanın hızla geçişini haber veren her yeni yılın başlangıcı da bu fırsatlardan biridir. Bu fırsat, hayata adeta yeni bir başlangıç yapmamız ve tertemiz bir sayfa daha açmamız içindir. Bir yıla yönelik yeni niyetler ve yüce idealler belirlememiz, hayırlı planlar yapmamız içindir. Bu fırsat, kendimizi hesaba çekmemiz, hatalarımızı gözden geçirip düzeltmemiz ve günahlarımıza tövbe etmemiz içindir" denildi.
ZAMAN İSRAFI, PİYANGO VE ŞANS OYUNLARI UYARISI
Bir yılı bitirirken, bu yılın Allah yolunda nasıl değerlendirdiği konusunda kendimize sorular sormamız gerektiği belirtilen hutbede, "Bu soruların cevabını verecek zamanda inancımızda, kültür ve geleneğimizde olmayan bir takım yanlış davranışlarla israf etmek bizlere yakışmaz. Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarak alın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmaya çalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıyla bağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsız ve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, müminde bulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz" denildi.

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