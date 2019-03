Cuma hutbesinde Yeni Zelanda saldırısı için 'aklımselim' çağrısı

YENİ Zelanda'da iki camiye yapılan silahlı saldırIya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde yer verilerek, "Bu gibi provokatif hadiseler karşısında aklıselim ile hareket etmek Müslümanların şiarındandır" denildi.'Çanakkale Zaferi ve Birlik Ruhu' başlıklı cuma hutbesinde Allah’ın korunmasını emrettiği mukaddes değerler uğruna can vermenin adının 'şehitlik' olduğu belirtilerek, "Şehitlik, dinimize göre en yüce makamlardan biridir. Çünkü şehit; din, vatan, millet, devlet ve istiklal uğruna anadan, babadan, yârdan, evlâttan hâsılı tüm sevdiklerinden ayrılmayı göze almış, mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Bu eşsiz fedakârlığının mükâfatı ise Yüce Rabbimizin sonsuz iltifatına ve ikramına mazhar olmaktır. Cenâb-ı Hak şehidin ulaşacağı bu yüce makamı şöyle haber vermektedir:'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma! Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar'. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ise şehidin ahiretteki durumunu şöyle ifade buyurmuştur: 'Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve onlarca kez yeniden şehit olmayı ister'." denildiÇANAKKALE ZAFERİTarihin, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadın kahramanlık destanlarıyla dolu olduğu ifade edilerek, "İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu destanlardan biri de Çanakkale zaferidir. Çanakkale zaferi, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adıdır. Bugün bizlere düşen, Çanakkale’de şahlanan o muazzam ruhun idrakinde olmaktır. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. Unutmayalım ki, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttuğumuz, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur" denildi.YENİ ZELANDA'DAKİ SALDIRIHutbenin sonunda Yeni Zelanda’da ik camide cuma namazındaki Müslümanlara yapılan silahlı saldırıya değinilerek, "Müminlerin bayramı olan cuma gününü hüzne çeviren, ibadet halindeki Müslüman kardeşlerimize düzenlenen menfur saldırı hepimizin yüreğini sızlatmıştır. Şu husus iyice bilinmelidir ki, dünyanın neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, mabetlerimize ve Müslümanlara yapılan hiçbir saldırı asla kabul edilemez.Bu gibi provokatif hadiseler karşısında akl-ı selim ile hareket etmek Müslümanların şiarındandır. Bu menfur saldırı da şehit olan kardeşlerimize Rabbimden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Cenâb-ı Hak her türlü bela ve musibetten ümmet-i Muhammed’i muhafaza eylesin" denildi.FOTOĞRAFLI