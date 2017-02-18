Cuma hutbesinde 'Seçmeli din dersi' tavsiyesi

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve cuma günü tüm camilerde okutulan hutbenin sonunda okullarda seçmeli ders tercihi için 24 Şubat'ın son tarih olduğu hatırlatılırken, cemaatten çocukları için din dersinin tercih edilmesi tavsiyesi yapıldı.Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Asr Suresi'nin Öğrettiği Hakikatler' başlıklı hutbede, Asr Suresi'nin inananlara hayat veren 5 hakikati öğrettiği vurgulandı. Bunların zaman bilinci, iman nimetinin önemi, salih amel (Yararlı iş) bilinci, her zaman hakkın yanında yer alma ve sabır olduğu anlatıldı. Hutbe sonunda 24 Şubat'ın okullarda tercihli derslerin bildirileceği son tarih olduğu hatırlatılırken şöyle denildi:"Okullarımızda ders seçme süreci 24 Şubat 2017 tarihine, yani önümüzdeki Cuma gününe kadar devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okullarımızda tercihe bağlı olarak okutulan Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini seçmeye teşvik edelim. Çocuklarımıza Yüce dinimiz İslam’ı, Kerim Kitabımız Kur’an’ı, Peygamberimizin örnek hayatını öğretmenin anne babalar olarak üzerimize düşen dini bir vazife olduğunu unutmayalım."BAKANLIKTAN YAZI GÖNDERİLMİŞTİMEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2017-18 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin belirlenmesine ilişkin bu ayın başında illere yazı gönderilmişti. Yazıda, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçiminde, okul yönetimleri, okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi ve yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarının gelecek vizyonunu dikkate alması istenmişti. Yazıda okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirleneceği, seçilen bu derslerin e-okul sistemi üzerinden ilan edileceği, seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar, okul müdürlüklerince ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere ve velilere duyurulacağı ders seçiminin ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işleneceği belirtilmişti. Derslerin okul türleri ve sınıf düzeylerine göre haftalık kaç saat ile kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı vurgulanmıştı.(FOTOĞRAF)