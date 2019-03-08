Cuma hutbesi: Kadını mağdur, mazlum duruma düşürmek vebaldir

DİYANET'in bugünkü cuma hutbesinde kötülüğün kıtaları dolaşmakta olduğu, kötülüğe yatırım yapanların insanlığa büyük acılar yaşattığı ve Müslümanların baskı, şiddet ve zulme maruz kaldıklarına dikkat çekilerek, " Bilhassa çaresizlik içinde kıvranan, hapsedilen, göçe zorlanan kadınların ve çocukların hali yüreklerimizi parçalamaktadır. Kadınları incitmek, merhametten ve adaletten mahrum bir dünyaya mahkum etmek, mağdur ve mazlum durumuna düşürmek hem dinî hem de insanî bir vebaldir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki 'İyilik paylaştıkça çoğalır' başlıklı hutbesinde iyililik konusu işlenirken, kadınlara da yer verildi.

Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle iyiliğin; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmek olduğu belirtilen hutbede, "İmanına salih amelleri yoldaş eylemektir. Sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, hasılı bütün ihtiyaç sahiplerine harcamaktır. Namazı kılıp zekâtı vermek, verilen söze sadık kalmaktır. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabretmek, bollukta ve sağlıkta şükretmektir" denildi

İYİLİK: EN BÜYÜK KAZANÇ

Hutbede, iyiliğin, insanın bu hayattaki en önemli kazancı, en değerli mirası olduğu ifade edilerek, " İyilik, merhametli bir yüreğin sesine kulak verip yetime kardeş, yoksula sevinç, mülteciye ve muhâcire ensâr olmaktır. Mazluma elini, evini, gönlünü açmaktır. Tabiatı korumak, bir karıncayı bile incitmemektir. Yaratılan her bir cana Yaratıcı’sının hürmetine şefkatle davranmaktır. İyilik, ekmeği, duayı, sevgiyi ve kederi paylaşmaktır. Mümin, Rabbinin rızasını her şeyden üstün tutar. İnsanların takdirine ümit bağlamadan, kibir ve gurura kapılmadan, gösterişe kaçmadan iyilik peşinde koşar. Allah’ın ikramı olan merhamet duygusuyla hayra vesile olmanın yollarını arar. Cenâb-ı Hakk’ın kendisine emanet olarak verdiği nimetleri, yine O’nun rızası uğruna harcar. Mümin, Allah yolunda sevdiği şeylerden infak ettiğinde gerçek anlamda iyiliğe ulaşacağının bilincindedir. O, iyiliğe davet ederek ve iyilikleri çoğaltarak kötülükle mücadele eder. Cenâb-ı Hakkın şu emrini hayat düsturu olarak okur: “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü iyilikle önle. O zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost oluvermiş!”

'KADINI MAĞDUR, MAZLUM DURUMA DÜŞÜRMEK VEBALDİR'

Bugün kötülüğün kıtaları dolaşmakta, kötülüğe yatırım yapanların insanlığa büyük acılar yaşatmakta olduğu belirtilen hutbede, İslam coğrafyasının mazlum köşelerinde Müslümanlar baskı, şiddet ve zulme maruz kaldıkları belirtilerek, "Bilhassa çaresizlik içinde kıvranan, hapsedilen, göçe zorlanan kadınların ve çocukların hali yüreklerimizi parçalamaktadır. Oysaki kadınlar, şefkat kanatlarını üzerimize gererek bizlere karşılıksız iyiliği öğreten annelerimizdir. Yuvamızda iyiliğin çoğalması, mutluluğun ve huzurun kök salması için emek veren eşlerimizdir. İki cihanda iyilik duamız olan gözümüzün nuru kız evlatlarımızdır. Onları incitmek, merhametten ve adaletten mahrum bir dünyaya mahkum etmek, mağdur ve mazlum durumuna düşürmek hem dinî hem de insanî bir vebaldir" denildi.

'DÜNYAYI İYİLİK DEĞİŞTİRECEK'

Hutbenin sonunda ise, iyiliğin, ıslahın, vicdanın, adaletin ve şefkatin izinden gidilmesi, kötülüğün, ifsadın, zulmün, fitnenin ve şiddetin karşısında durulması gerektiği belirtilerek, "Dünyayı iyilik değiştirecek, geleceğimizi iyilik kurtaracaktır. Unutmayalım ki, âlemlerin Rabbi olan Allah, yeryüzünde iyiliğin çoğalması için çalışanları muhakkak destekleyecek, onları asla yalnız ve yardımsız bırakmayacaktır" denildi.



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