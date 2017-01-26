Cuma günü uçak seferlerinde yüzde 15 azalma



Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi aldığı bir kararla olumsuz hava koşulları nedeniyle Cumu günü yapılacak uçak seferlerinde yüzde 15 oranında azaltılmaya gidildiğini duyurdu.

Acil Durum Komitesinin duyurusu şöyle:

“Atatürk Hava Limanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi ( MADKOM) bugün saat 12:00'de toplanmış olup, Kuruluşumuz yanı sıra Komite üyesi kurum ve kuruluşların ( Meteoroloji Müdürlüğü, THY, Onur Havayolları, Atlas Global,AOC,TGS,Havaş,Çelebi, TAV) birlikte almış olduğu kararla 27 Ocak 2017 Cuma günü seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle ( kar, don ve buzlanma) yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Yolcularımızın bilet aldıkları havayolundan bilgi almaları tavsiye edilir.”

