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Çukurova’nın ‘çiftçi hükümlüleri’nden karpuz hasadı

 Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 100 hükümlü, 13 dönüme ektikleri karpuzdan 50 ton ürün hasat etti. Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde tarım...

Çukurova’nın ‘çiftçi hükümlüleri’nden karpuz hasadı

 Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Adana Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 100 hükümlü, 13 dönüme ektikleri karpuzdan 50 ton ürün hasat etti.
Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde tarım cezaevi yapılması için Adalet Bakanlığı'na devredilen 691 dönüm tarım arazisi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde tarım tesisi haline getirildi. 120 kişilik 2 katlı prefabrik bir bina inşa edilen alanda, 100 hükümlü tarımsal faaliyet yapmaya başladı. Aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olan hükümlüler, ziraat mühendisi öncülüğünde ekiminden sulamasına çapasından ilaçlamasına kadar tüm işlerde görev yapıyor.
Çukurova’nın ‘çiftçi hükümlüleri’ diye adlandırılan hükümlüler bu şekilde bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek edindirilerek tahliyelerinden sonra topluma kazandırılıyor.          Bu sezon 40 ton soğan, 263 ton buğday, 105 ton fıstık hasat eden hükümlüler, yaptıkları karpuz hasadında 13 dönümden yaklaşık 50 ton ürün elde etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde çalıştıklarını söyledi. Hükümlülerin sigortalı bir şekilde çalışarak hem yevmiye aldıklarını hem de ailelerine yük olmadıklarını kaydeden Yeldan, "Türkiye’nin en büyük sulu tarım açık ceza infaz kurumları arasında yer alan tesisimiz örnek tarımın merkezi olacak. Buraya bin hükümlünün bulunabileceği bir tesis kuruyoruz, inşaatımız devam ediyor. Mevcut üretilen ürünlerin yanı sıra seralarımız olacak, lisanslı ve ekolojik tarım devam edecek. Çukurova’nın tarımsal zenginliğine katkı sunacak uygulamaları hayata geçireceğiz" dedi.
Mahkumlardan Y.Ç, bir yıldan beri yarı açık cezaevinde kaldığını belirterek, "Burası diğer ceza evlerine göre daha iyi. Burada çalışarak iyi vakit geçiriyoruz. Burada meslek öğreniyoruz. Karpuzumuzu hasat ettik bundan sonra mısır ekmeyi düşünüyoruz. Eksikliklerimizi ziraat mühendisimiz sayesinde geliştiriyoruz. Pek çok bilmediğimiz şey vardı, iyi bir bilgiye sahip olduk. Çıkınca inşallah daha iyi geçer bundan sonrası" diye konuştu.

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