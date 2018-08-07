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Çukurovalı kadınlar, el emeği pazarıyla iş hayatına katılıyor

ADANA'da kadınlar, el emeği ürünlerini 20 yıldır Çukurova El İşi Pazarı'nda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda faaliyet gösteren el işi pazarında yaklaşık 70 tezgah kuruluyor. Gıda...

Çukurovalı kadınlar, el emeği pazarıyla iş hayatına katılıyor
ADANA'da kadınlar, el emeği ürünlerini 20 yıldır Çukurova El İşi Pazarı'nda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda faaliyet gösteren el işi pazarında yaklaşık 70 tezgah kuruluyor. Gıda ve tekstil ürünlerinin ön planda olduğu pazarda, kadınlar da el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Pazarda satılan ürünler arasında Adana'nın yöresel lezzetlerinden sıkma ve sac böreği öne çıkarken, bunların yanı sıra çeşit çeşit peynir, reçel ve daha birçok organik ürün de vatandaşlara sunuluyor. Kentteki kadın girişimcilerin el emeği göz nuruyla yaptığı ürünlere ilgi yoğun olunca, önceden sadece çarşamba günleri açılan el işi ürün tezgahları, son bir yıldır pazar günü de kurulmaya başladı.
EL EMEĞİMİZLE KAZANIYORUZ
8 yıldır tezgah açtığını belirten 3 çocuk annesi Mehtap Yıldız (40), eşinin emekli olduğunu, kendisinin de bu pazarda el emeği ürünlerini satarak ev bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Yıldız, "Burası tamamen kendi ellerimizle yaptığımız, doğal ürünlerin satıldığı bir pazar. Herhangi bir kira da ödemiyoruz. Hem sosyal hayatın bir parçası oluyoruz hem de emeğimizi maddi kazanca çeviriyoruz" diye konuştu.
Pazarda henüz bir aydır çalıştığını söyleyen Nuran Nisanoğlu (53) ise burada olmaktan çok mutlu belirterek, "Pazarda satış yapan diğer kadın arkadaşlarımla güzel bir dostluk ortamı kurduk. İnsanın eliyle ördüğü bir ürünü satıp kendi parasını kazanması ve bu parayla da çocuklarına katkı sunması inanın çok güzel bir duygu. Böylelikle bizler de bilek gücümüzle ekonomik hayatta var oluyoruz" dedi.

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