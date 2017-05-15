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Çukurova lagünlerinin turnaları

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - TÜRKİYE'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki turna, popülasyonun en yüksek olduğu Adana'daki Çukurova Deltası olarak adlandırılan Yumurtalık, Ağyatan, Akyatan lagünleri ve Tuzla Gölü'nde...

Çukurova lagünlerinin turnaları

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - TÜRKİYE'de nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan koruma altındaki turna, popülasyonun en yüksek olduğu Adana'daki Çukurova Deltası olarak adlandırılan Yumurtalık, Ağyatan, Akyatan lagünleri ve Tuzla Gölü'nde bulunuyor.
Dünyada 15 türü bulunan turnanın sadece bir türü (Grus grus) Türkiye'de yaşıyor. Genellikle sazlık sulak alanlarda yaşayan turnalar, Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları listesinde bulunuyor. Türkiye'de kışlayan turnaların yüzde 95'i Çukurova Deltası'nda barınıyor. IUCN 2012 Kırmızı Liste'ye göre turnaların Türkiye popülasyonu 'tehdit altında' kabul ediliyor. Uzun bacaklı, uzun boyunlu, zarif bir kuş olan turnaların, kuyruk tüyleri kabarık ve süslü. Uçarken gökyüzünde V şekilli sıralar oluşturan turna için Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) çalışma sürdürüyor.
İsteyenler 25, 50, 85 lira bağışta bulunarak turna evlat edinebiliyor. WWF'nin koruma çalışmalarına destek olunan çalışmada turna evlat edinenlere çeşitli hediyelerde gönderiliyor.

FOTOĞRAFLI
 

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