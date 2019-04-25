Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da, gıda ürünlerinin üretimi ile işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergilendiği Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde...

Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da, gıda ürünlerinin üretimi ile işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergilendiği Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ile sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 
Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Demirtaş, "Çukurova yılda yer yer üç ürün alınabilen toprak yapısıyla, hem ülkemizin hem de dünyanın önemli gıda arz merkezlerinin başında gelmektedir. Çukurova'da gıda sektörü, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin de hayata geçirilmesiyle, önümüzdeki dönemde geçmiş yıllardan çok daha stratejik bir rol üstlenecektir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da fuarların kent için önemine dikkat çekti. 
28 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuarda gıda sektörüne bağlı çeşitli alanlardan temsilcilerin bulunduğu belirten TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na İran, Irak, Suriye ile KKTC'den 68 alım heyetinin katıldığını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi. Ayrıca down sendromlu çocuklar, aşçıların yardımıyla yöresel yemekler pişirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328