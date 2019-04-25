Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da, gıda ürünlerinin üretimi ile işleme süreçlerinde ihtiyaç duyulan yeni malzeme ve teknolojilerin sergilendiği Çukurova Gurme Fuarı 2019 açıldı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ile sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın malzeme çeşitliliği, kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Demirtaş, "Çukurova yılda yer yer üç ürün alınabilen toprak yapısıyla, hem ülkemizin hem de dünyanın önemli gıda arz merkezlerinin başında gelmektedir. Çukurova'da gıda sektörü, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin de hayata geçirilmesiyle, önümüzdeki dönemde geçmiş yıllardan çok daha stratejik bir rol üstlenecektir" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da fuarların kent için önemine dikkat çekti.

28 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuarda gıda sektörüne bağlı çeşitli alanlardan temsilcilerin bulunduğu belirten TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na İran, Irak, Suriye ile KKTC'den 68 alım heyetinin katıldığını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra stantları gezdi. Ayrıca down sendromlu çocuklar, aşçıların yardımıyla yöresel yemekler pişirdi.

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