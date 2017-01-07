Çukurova'da kitap şöleni başladı

TÜRKİYE'de 'Yılın ilk kitap fuarı' olma özelliğini taşıyan Çukurova Kitap Fuarı, okurlarla buluştu. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuarda, 300'den fazla yazar, şair, çizer, düşünür ve eleştirmen kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla, panel, konferans, söyleşi, dinleti gibi 70 kültürel etkinlik yapılacak.TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılan ve 15 Ocak'a dek sürecek fuar, törenle açıldı. TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar açılış törenine, il yöneticileri, yazarlar ve yayıncılar katıldı.70 KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPILACAKAçılış töreninde konuşan TÜYAP Kültür Fuarları Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, 300'den fazla edebiyatçının okurla buluşacağını anlattı, 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceğini belirterek, Yılmaz Güney ve Ahmed Arif'in de anılacağını aktardı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal ise, 2016'da Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü anlattı. 2016'da toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildiğini aktaran Celal, "2015'te ülkemizde 620 milyon 751 bin 618 kitap üretilmişti ve kişi başına 8 kitap düşüyordu. Artış bu açıdan sevindirici. Karanlığa rağmen kitap okuyarak karanlığı deliyoruz" dedi. Ünlü yazar Doğan Hızlan ise, Anadolu'da kültürel etkinliklerin öneminden söz ederek, "Adana'daki fuarın 10 yılı geride bırakması çok anlamlı" diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, fuar katılımcılarına teşekkür etti.USTALAR ANILIYORPanel, konferans, söyleşi, şiir ve müzik dinletisi gibi 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda, Yılmaz Güney, Ahmed Arif, Demirtaş Ceyhun ve Rıfat Ilgaz gibi edebiyat ve sanatın önemli değerleri için özel anma etkinlikleri düzenlenecek. Ahmed Arif'in 90'ıncı doğum yıldönümünde 13 Ocak'ta, Şeyhmus Diken'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Girişin ücretsiz olduğu fuarda, yarın 'Demirtaş Ceyhun: Bir Cumhuriyet Aydınının Portresi' konulu söyleşide Ümit Zileli, Barış Doster ve Arif Keskiner okurlara seslenecek.

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