Çukurova Belediye Başkanı Çetin: 6 bin kişiye iş bulduk

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, () - ADANA'da merkez Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, her cuma günü düzenlediği 'Halk Günü'nde kendilerine başvuranlardan 6 bin kişiye iş bulduklarını söyledi.

Göreve geldiği 2 Nisan 2014'te seçim vaatleri arasında olan 'Halk Günü'nü her cuma düzenlediğini belirten Çetin, belediyedeki şube müdürleriyle vatandaşın karşısına çıkıp başvuranların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını ve dert dinlediğini kaydetti. Başkanlığı devraldıktan 6 ay sonra 40 binin üzerinde iş için kendilerine başvuru yapıldığını söyleyen Çetin, "İlk 6 ayda 40 bin iş başvurusu oldu. Ancak bunları belediyeye almamız zaten mümkün değildi. 'Ne yapmamız gerekiyor' dedik arkadaşlarımızla kafa kafaya verdik. Bir istihdam birimini oluşturduk. Bu birim, 6 binin üzerinde vatandaşımızı çeşitli yerlerde işe yerleştirdi" dedi.

Türkiye İş Kurumu ile irtibat halinde olduklarını söyleyen Çetin, şöyle devam etti:

"Yeter ki vatandaş çalışmak istesin, biz iş buluyoruz. Yani fabrikalarda, eğitim kurumlarında, sağlık kurumlarında bir yere ruhsat verirken esnafa özellikle rica ediyoruz. 'Eleman ihtiyacınız olursa bize başvurun' diye. Bir çoğu bizi kırmıyor. Tavsiye ettiğimiz kişiyi işe alıyor. Yani bir anlamda Türkiye İş Kurumu gibi çalışıyoruz. Ayrıca kurumla da irtibat halindeyiz. Biz de onlara önerilerde bulunuyoruz. Halk Günü'nde ilginç isteklerde geliyor. Kimisi kendisini evlendirmemi istiyor. Kimisi sadece derdini anlatıp gidiyor. Ancak vatandaşla temas halinde olmak, göz göze gelmek çok önemli. Türkiye'de halk günü yapan tek belediye başkanı benim. Görevimi sürdürdüğüm sürece kesinlikle halk günlerine devam edeceğim. Şunu söyleyeyim belediye başkanlığından en çok zevk aldığım zamanlar halk günü halkla bir arada olduğum zamanlar."



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