Çukurlu yola, çiçekli tepki

Merkez Antakya ilçesinde yollarının bozuk olmasından şikayet eden mahalle halkı, 50 saksı içindeki çiçekleri yoldaki çukurlara bıraktı. Grup, çiçekler üzerine eleştirilerini içeren notlar bıraktı.
FOTOĞRAFLI
HATAY'da bozuk yollardan şikayetçi olan bir grup, yoldaki çukurlara saksıda çiçek bırakarak tepki gösterdi. Merkez Antakya ilçesinde yollarının bozuk olmasından şikayet eden mahalle halkı, 50 saksı içindeki çiçekleri yoldaki çukurlara...
14 Şubat 2019 Perşembe 17:38
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:11
|07:53
|13:29
|16:23
|18:45
|20:15