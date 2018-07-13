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Çukurcalı öğrencilere, Zap Suyu'nda rafting eğitimi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamlığı tarafından, 50 öğrenciye, dünya şampiyonları gözetiminde yaz tatili boyunca Zap Suyu'nda rafting eğitimi verilmeye başlandı. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini...

Çukurcalı öğrencilere, Zap Suyu'nda rafting eğitimi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kaymakamlığı tarafından, 50 öğrenciye, dünya şampiyonları gözetiminde yaz tatili boyunca Zap Suyu'nda rafting eğitimi verilmeye başlandı. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı.
Hakkari- Çukurca Karayolu boyunca devam eden Zap Suyu'nda rafting eğitimleri veriliyor. Çukurca Kaymakamlığı'nın organizasyonuyla verilen eğitimler için 50 öğrenci kayıt yaptırdı. Türk Rafting Milli Takımı oyuncuları Onur Memoğlu, Çetin Bayram ve Doğuş Önçırak gözetiminde öğrencilere temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları ile teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Rafting eğitimi alan Çukurcalı öğrenciler, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, büyük performans sergiledi. Öğrenciler, Türkiye'nin Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde gündeme gelmesini istedi. Öğrenciler, Çukurca'yı rafting sporuyla Türkiye ve dünyaya tanıtmak için şampiyonalara hazırlanacaklarını belirtti.

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