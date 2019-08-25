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Çukurca şehidi Uzman Onbaşı Gezer, Sinop'ta son yolculuğa uğurlandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), memleketi Sinop'ta, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hakkari'nin Irak...
GENEL 25.08.2019, 13:10
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), memleketi Sinop'ta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari'nin Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesi kırsalında, mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, ağır yaralandı. Gezer, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Gezer'in cenazesi, gece saatlerinde, memleketi Sinop'un Durağan ilçesine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gezer için bugün ilçe merkezinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehidin babası Şükrü ve kardeşi Şükrü Gezer ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, ilçe mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Hakkari'nin Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesi kırsalında, mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, ağır yaralandı. Gezer, kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Gezer'in cenazesi, gece saatlerinde, memleketi Sinop'un Durağan ilçesine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gezer için bugün ilçe merkezinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, şehidin babası Şükrü ve kardeşi Şükrü Gezer ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Onbaşı İdris Gezer, ilçe mezarlığında, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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