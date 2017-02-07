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Çukurca'daki askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu

Ali KADI/NİĞDE, () - HAKKARİ'nin Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, kendilerine yöresel ürünlerden oluşan kuru gıda gönderen Niğdeli öğrencilere kar üstünde mektup yazıp teşekkür etti. Niğde'nin merkeze...

Çukurca'daki askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu

Ali KADI/NİĞDE, () - HAKKARİ'nin Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, kendilerine yöresel ürünlerden oluşan kuru gıda gönderen Niğdeli öğrencilere kar üstünde mektup yazıp teşekkür etti.
Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler Kasabası'nda bulunan Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu öğrencileri bir süre önce izledikleri 'Dağ-2' filminden etkilenerek Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlere mektup gönderdi. Öğrenciler, sosyal bilgiler öğretmeni Emine Gülmüş'ün organizesiyle mektupların yanında asker ağabeylerine yöresel kuru gıda da ulaştırdı. Mektupların alan Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, her öğrenciye teşekkür mektubu, askerlerin yazdığı mektup ve askerlerin mektupları okuma anları da fotoğraflanarak okula ulaştırdı. Askerlerin kar üzerindeki teşekkür mesajı da öğrencileri duygulandırdı.

FOTOĞRAFLI

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