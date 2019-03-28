Çukurca'da restore edilen 400 yıllık taş değirmen hizmete açıldı

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, kaymakamlık tarafından restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi taş değirmenin hizmete açılışında, Çukurca'da her geçen gün ekonomik anlamda önemli bir büyümenin gözle görülür olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Çukurca ilçesinde temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezinde yapılacak olan taziye evi ve Kuran kursu temel atma törenine katıldı.

'ÇUKURCA, DİĞER İLÇELERE ÖRNEK BİR MODEL OLACAK'

Vali Akbıyık, daha sonra unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenin açılışına katıldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'dan restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, Çukurca'da önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Bugün birkaç tane temel atma töreninde bulunduk. Çok güzel işler ve yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan spor kompleksi, diğer taraftan da taş evlerin restorasyonu yapılıyor. Çukurca'nın bütün sokakları, asfalt ve kanalizasyonu tamamlanmış durumda. Dükkanlarımız ve yapılarımız güzel bir görünüme kavuşmuş durumda. Çukurca'nın 'Zap markası' dünya tarafından tanınıyor artık. İnşallah Çukurca'nın geleceğine ekonomik anlamda önemli bir katkı yapacak ve Çukurca, Hakkari ilimize ve diğer ilçelerimize örnek bir model olacaktır. Çukurca önümüzdeki günlerde devleti ile bütünleşmiş olarak daha güzel hizmetlere kavuşacak ve insanımız daha mutlu olacak. İnsanlarımız ekonomik, sosyal, kültürel ve spor açısından ülkenin diğer yerlerinde nasıl yaşıyorsa bugün Çukurca da aynı standartlara kavuşmuş durumda" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler ilçenin yöresel yemeklerinin yapıldığı Zap sofrasında öğlen yemeğini yedikten sonra ilçeden ayrıldı.

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