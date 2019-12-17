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Çukurca'da PKK'ya ait EYP düzeneği ve mühimmat ele geçirildi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası...
GENEL 17.12.2019, 18:07
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve 3 RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Gündeş mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Mayın arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde 1 tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ve 3 RPG-7 mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı madde ve mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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