Çukurca'da PKK'ya ait doçka mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi'nde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK törör örgütüne ait 152 adet doçka makinalalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14.02.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kazan Vadisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat olduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde 14,5 mm çapında 152 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi