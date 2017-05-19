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Çukurca'da fırtına düğün çadırını uçurdu

HAKKARİ'nin Çukurca'da İlçesi'nde, bugün 10 dakika yağan dolu yağışının ardından etkili olan fırtına, düğün çadırının uçmasına neden oldu. Çadır altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. Olayda yaralanan olmadı. Çukurca...

Çukurca'da fırtına düğün çadırını uçurdu
HAKKARİ'nin Çukurca'da İlçesi'nde, bugün 10 dakika yağan dolu yağışının ardından etkili olan fırtına, düğün çadırının uçmasına neden oldu. Çadır altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. Olayda yaralanan olmadı.
Çukurca İlçesi'nde öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 10  dakika süren dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri, yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Dolu yağışının ardından da fırtına etkili oldu. Bu sırada Lise Mahallesi'ndeki boş alanda düğün için kurulan çadır uçtu. O sırada çadırın altında bulunan davetliler ise sağa sola kaçıştı. O anlar cep telefon kamerasıyla da görüntülendi.

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