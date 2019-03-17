Çukurca'da ahırların üzerine çığ düştü; 50 küçükbaş telef oldu/ Ek fotoğraflar
17 Mart 2019 Pazar 10:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kayseri- Konya arası böbrek kardeşliği
- 2Prof. Dr. Erdöl: 1915’li tıbbiyelilerin...
- 3'Gebelikte depresyon bebeğim gelişimini...
- 4(Görüntülü) Düzenli cinsel aktivite,...
- 5Türkiye'de her 7 kişiden 1'i...
- 6Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını...
- 7(Görüntülü) Bir yılın sonunda eşi...
- 8Bir yılın sonunda eşi ve kızı için...
- 9(Görüntülü) Dünyada 150 milyon çocuk...
- 10Çocukların dijital dünyasına dikkat!
- 1(Görüntülü) Prof. Dr. Sinan Alçın:...
- 2Prof. Dr. Sinan Alçın: Geleceğin ekonomilerini...
- 3(Görüntülü) 10 bin öğrenci o okullar...
- 410 bin öğrenci o okullar için ter döktü
- 5(Görüntülü) Beşiktaş Vizyon Buluşmaları,...
- 6(Görüntülü) Öğrencilerden örnek davranış:...
- 7Öğrencilerden örnek davranış: Sahildeki...
- 8Samsun'da üniversiteli mehter takımı
- 9Beşiktaş Vizyon Buluşmaları, ‘Yapay...
- 10Şehirlerdeki kontrolsüz büyüme gençlerde...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Patrik Mutafyan için cenaze...
- 2BİNALİ YILDIRIM: BİR ATATÜRK KÜLTÜR...
- 3(Görüntülü) Esenyurt'ta otomobil...
- 4Fotoğraflar // Mesrob Mutafyan son yolculuğuna...
- 5Fotoğraflar // Mesrob Mutafyan son yolculuğuna...
- 6Maltepe'de EYT Mitingi
- 7Yeni Zelanda'da havalimanı şüpheli...
- 8(Görüntülü) Gaziantep'te, öğretmenlerin...
- 9DHA DIŞ - Yeni Zelanda'da havalimanı...
- 10(Görüntülü) Hakkari'de 225 yerleşim...
- 11(Görüntülü) Otomobil evin bahçesine...
- 12FLAŞ
- 13(Görüntülü) Tarihi yarımadaya deniz...
- 14(Görüntülü) Mansur Yavaş: Hayatlarında...
- 15(Görüntülü) Antalya'da sahillerde...
- 16Altınordu'da Kerim gönül aldı
- 17(Görüntülü) Silivri'de 2 kişi...
- 18Türk heyeti, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı...
- 19(Görüntülü) 4. kez evlerinin çatısına...
- 20(Görüntülü) Maltepe'de "EYT"...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:25
|07:05
|13:24
|16:46
|19:21
|20:50