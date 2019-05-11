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Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı

MERSİN’de 5 metre derinlikteki çukura düşen 14 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Merkez Akdeniz ilçesi, Sarıibrahimli Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan Metih Sonkur, arazideyken duyduğu sesleri...

Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
MERSİN’de 5 metre derinlikteki çukura düşen 14 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Merkez Akdeniz ilçesi, Sarıibrahimli Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan Metih Sonkur, arazideyken duyduğu sesleri takip edince çukurun içinde yaban domuz yavrularını gördü. Sonkur, vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukur içerisine düşen biri telef olmuş, 14 yavru yaban domuzunu mahsur kaldıkları çukurdan kurtardı.
Pijamalı yaban domuzu cinsi yavrular, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Daha sonra tedavi için Tarsus Hayvan Parkı’na getirilen yavrular buradaki bakım ve tedavilerinden sonra tekrar doğaya bırakılacak.
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