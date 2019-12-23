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Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu. Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesinde...
GENEL 23.12.2019, 20:57
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, çukura düşerek çamura saplanan 6 yavru köpek itfaiye ekibince kurtarıldı. İtfaiyeciler, yavru köpekleri sıcak suyla yıkayıp, süt vererek karınlarını doyurdu.
Düzce Çerkez Taşköprü Mahallesinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpekleri görenler itfaiyeye haber verdi. Çukurda çamura saplanan köpekler itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yavru köpekler İtfaiye Müdürlüğüne götürülerek sıcak suyla yıkandı. Köpeklere süt verilerek karınları doyuruldu. Sağlık durumları iyi olan köpekler daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.
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