Çukura düşen ineği, itfaiye kurtardı

VAN'ın Başkale ilçesinde, foseptiğe düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başkale ilçesinin Aşalah Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan üstü açık lağım çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı. Mahallede üstü açık bırakılan foseptiğe büyükbaş hayvan düştü. Sahibi tarafından yapılan ihbar sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek çukura düşen hayvanı kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. Açık bırakılan çukurun kapatılması için de kurum bilgilendirmesi yapıldı.



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