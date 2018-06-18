Cudi Dağı'nda 8 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda, insansız hava araçlarıyla tespit edilen bir grup PKK'lıya yönelik düzenlenen hava operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Cudi Dağı'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Cudi Dağı'ndaki operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkez Cudi Dağı bölgesinde 18 Haziran 2018 günü İHA ile tespit edilen eylem hazırlığındaki 8 bölücü terör örgütü mensubu düzenlenen hava hücum harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.