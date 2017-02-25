Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

Çubuk'ta park alanına dökülen topraktan insan kemikleri çıktı

ANKARA'nın Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahalles'inde park yapılan alana bir inşaattan getirilerek dökülen topraktan insan kemikleri çıktı. Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan...

Çubuk'ta park alanına dökülen topraktan insan kemikleri çıktı
ANKARA'nın Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahalles'inde park yapılan alana bir inşaattan getirilerek dökülen topraktan insan kemikleri çıktı.
Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan park alanı içerisine dökülen toprak üzerinde insan kemikleri ile karşılaştır. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve savcı geldi. Kemik parçalarının bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere polis ve belediye ekiplerince toplandı.
Okul öğrencilerinden Zeynep Göktaş ile Sıla Esen, voleybol oynarken topları o bölgeye gidince insan kemiklerini gördüklerini söyledi.
Kemik çıkan toprağın getirildiği inşaat alanın daha önce mezarlık olduğu ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.