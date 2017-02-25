Çubuk'ta park alanına dökülen topraktan insan kemikleri çıktı

ANKARA'nın Çubuk ilçesi Aşağı Çavundur Mahalles'inde park yapılan alana bir inşaattan getirilerek dökülen topraktan insan kemikleri çıktı.Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri, bahçede oyun oynarken okulun hemen yanında bulunan park alanı içerisine dökülen toprak üzerinde insan kemikleri ile karşılaştır. Öğrencilerin okul yetkililerine haber vermesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve savcı geldi. Kemik parçalarının bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere polis ve belediye ekiplerince toplandı.Okul öğrencilerinden Zeynep Göktaş ile Sıla Esen, voleybol oynarken topları o bölgeye gidince insan kemiklerini gördüklerini söyledi.Kemik çıkan toprağın getirildiği inşaat alanın daha önce mezarlık olduğu ileri sürüldü.

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