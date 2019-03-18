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Çubuk-2 Barajı doldu, su savaklardan boşaltılıyor

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde bulunan Çubuk-2 Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, fazla su savaklardan boşaltılmaya başlandı. Ankara'nın içme suyunun karşılanması amacıyla 1961-1964 yılları arasında inşa edilen Çubuk-2...

Çubuk-2 Barajı doldu, su savaklardan boşaltılıyor
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde bulunan Çubuk-2 Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, fazla su savaklardan boşaltılmaya başlandı.
Ankara'nın içme suyunun karşılanması amacıyla 1961-1964 yılları arasında inşa edilen Çubuk-2 Barajı'nda, son günlerde yaşanan yağışlarla doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Barajda olası bir taşkın tehlikesine karşı fazla su savaklardan boşaltılmaya başlandı. Savaklardan akan su şelale görüntüsü oluşturdu. Suyun coşkusuna tanık olmak isteyen vatandaşlar, bölgeye gelerek yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi.
Barajdaki fazla suyun savaklardan boşaltıldığını duyunca geldiğini söyleyen Adem Tuğluca, "Yıllardır bu şekilde savaktan suyun aktığını görmemiştik. Gerçekten heyecan verici. Şelale gibi güzel görüntü olmuş. Bir taraftan da içme suyumuzun 100'de yüz olması haliyle sevindiriyor" dedi. Ailesiyle birlikte manzarayı seyretmeye geldiklerini belirten Melike Kalaycı ise, "Uzun zaman önce gördüğüm güzel manzara beni duygulandırdı. Bereketli olan su havanın güzelliği ortamı daha da değiştirmiş" diye konuştu.

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