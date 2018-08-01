CTP'li vekil, Kıbrıs'ta tek yanlı müdahale hakkına karşı çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri eski Bakanı ve iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs sorununda çözüm için 'tek yanlı müdahale hakkının olmaması gerektiğini' ileri sürdü.

KKTC'de yerel bir televizyon kanalına açıklama yapan CTP Lefkoşa Milletvekili Asım Akansoy, Ada'daki sorunun çözümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Akansoy, 'Çözümde müdahale hakkı olmalı mı?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu yeni rejim içerisinde, herhangi bir ülkenin tek yanlı bir müdahale hakkı yoktur. Avrupa üyesi olan bir devletin tek yanlı bir müdahale hakkı vermesi kabul edilemez. Bu Guterres Belgesi'nde de vardır. Bu olmayacak ama taraflardan birinin güvenlik ihtiyacının da mutlaka sağlanacağı bir yapı. Bunun nasıl sağlanacağı da, şu andaki garantörler tarafından kararlaştırılacağı ve bu güvenlik ihtiyacının diğer taraf için de tehdit olmayacağı ifadesi vardır."

"Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği olacaktır, güvenlik ihtiyacımız var, bu da doğrudur" diyen Akansoy, "Guterres çerçevesinde, biz parti olarak bunu destekliyoruz, orada yeni bir güvenlik rejimi ihtiyacının gerekli olduğunu düşünüyoruz.1960 garanti sistemi ile 2018'deki güvenlik ihtiyacı ya da garantör ülkelerin pozisyonlarını tanımlamak mümkün değildir. Artık biz azınlık değiliz. Soğuk Savaş döneminde değiliz. Kıbrıslı Türkler anklavlarda yaşamıyor, ekonomik olarak muhtaç değildir. Kendimizi geliştiriyoruz. Bugünkü şartlar içerisinde elbette siyasi eşitlik bir haksa güvenlik konusu da aynı şekilde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

AB YOLU AÇILACAK

Akansoy, BM Genel Sekreteri Antonia Guterres'in adını taşıyan 'Guterres Belgesi'nde de, 'tek yanlı müdahale hakkının olmadığını' ileri sürdü. Akansoy, Kıbrıs'ta bir çözüm ile birlikte Türkiye'nin de Avrupa Birliği sürecinde önemli kazanımlar elde edeceğini kaydetti.

CTP'li Asım Akansoy'un açıklamalarına ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) sert tepki geldi. UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Akansoy'un açıklamalarını kabul etmediklerini ifade ederek, "Böylesi bir anlaşma buradan geçmez. Halkımız Türkiye'nin garantilerinden ve güvenliğinden asla vazgeçmez" dedi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, "Türkiye'siz bir çözüm hayal edenler boş rüya görüyor. Bu açıklamalar kabul edilemez" diye konuştu.



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