Crowne Plaza İstanbul Florya, Avrupa’da 2 ödül aldı

İSTANBUL, () - CROWNE Plaza İstanbul Florya, Milano’da gerçekleştirilen ‘IHG Otelleri Avrupa En İyi Performans Ödülleri 2018’ töreninde 2 ödülün sahibi oldu.

Milano’da ‘IHG Otelleri Avrupa En İyi Performans Ödülleri 2018’ töreni gerçekleştirildi. Avrupa’nın en iyi gelir ve finans performansının belirlendiği ‘Best Hotel Revenue Performance of the Year 2018’ ve Avrupa’nın en iyi satış ekibi personelinin belirlendiği ‘Best Individual Sales Performance of the Year’ ödüllerinin alındığı gecede Crowne Plaza İstanbul Florya, toplam 6 ödülden 2’sini aldı.

Ödülleri sahnede teslim alan Crowne Plaza İstanbul Florya Genel Müdürü Volkan Öztürkler, gurur duyduğunu belirterek ödülü tüm takım çalışanları adına aldığını ifade etti.