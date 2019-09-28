“Çözüm Güvenli Bölge’de tek bir terörist kalmamasından geçer”

İSTANBUL, () –İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürü (EPAM) Doç. Dr. Fahri Erenel, Suriye’nin Kuzeyi’nde ‘Güvenli Bölge’ kurulabileceğini ancak bunun çözüm olmayacağına dikkat çekerek “Çözüm Türkiye’nin güvenli bölgeyi sağlaması ve burada bir tane bile terörist kalmaması. En önemlisi de terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesidir” dedi.

Emekli Tuğgeneral ve İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Müdürü (EPAM) Doç. Dr. Fahri Erenel, Türkiye ve ABD iş birliğiyle Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ hakkında açıklamalar yaptı. “’Güvenli Bölge’ Türkiye ilk gündeme getirdiği zaman uygulansaydı Suriye’deki iç savaşta bu kadar insan hayatını kaybetmeyebilir, ülkemize de 3 buçuk milyon insan gelmemiş olurdu” diye konuştu.

“PKK ABD DESTEĞİYLE DEVLETÇİK HALİNE GELMEYE BAŞLADI”

Türkiye’nin ‘Güvenli Bölge’ ile amacının buradan ülkeye yönelebilecek tehditlere karşı tedbir almak olduğunu aktaran Doç. Dr. Erenel, “Başta PKK terör örgütü olmak üzere elinde silah olan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek hedefleniyor. PKK bölgede arkasına ABD’yi alarak devletçik haline gelmeye başladı. ABD, PKK’nin her geçen gün temellerini sağlamlaşmasına yol açıyor. Türkiye bu temeller sağlamlaşmadan Güvenli Bölge’nin tesis edilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİ UZAKLAŞTIRMAK DEĞİL ETKİSİZ HALE GETİRMEK GEREKİYOR”

“Güvenli bölge kurulabilir ama gerçek anlamda Türkiye’nin beka sorununa çözüm getireceğine inanmıyorum” diyen Doç. Dr. Erenel, “30 kilometrede Güvenli Bölge’yi tesis ettiniz, teröristler nereye gitti, nereye gideceklerini biliyor muyuz? Bu teröristler Güvenli Bölge’nin hemen ötesinde olacak. Ellerinde silah var, 50-60 bin kişi duruyor. Peki ileride ABD ile Türkiye’nin ilişkileri bozulduğunda, Amerika’nın bu teröristleri Türkiye’ye sevk etmeyeceğini kim garanti edebilir. Çözüm Türkiye’nin Güvenli Bölge’yi sağlaması ve burada bir tane bile terörist kalmaması en önemlisi de terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesidir. Etkisiz hale getirmeden, ellerindeki silahları almadan veya bölgeden uzaklaştırmadan tehdit her zaman vardır. 30 kilometrenin ötesine teröristleri ötelemek sorunu çözmeyecektir” dedi.

“YERLEŞİM PLANI İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yerleşim planının son derece mantıklı ve iyi düşünüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Fahri Erenel, “Türkiye’nin en büyük avantajı bölgeyi çok iyi tanıyor olmasıdır. Zemin yapısından tutun da o bölgeye yerleşen insanların günlük yaşantılarını nasıl idame ettireceklerine kadar Türkiye tarafından çok iyi planlanmış durumda. Çünkü bölgenin ekonomik ve demografik yapısı çok iyi biliniyor” ifadelerini kullandı.

İnsanların en rahat edeceği yerin doğduğu topraklar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erenel, “O yüzden Türkiye’deki Suriyeli mülteciler de Güvenli Bölge’ye dönebilir. Belki bu bölge geçiş noktası olur, kendi toprakları düzene girince oraya sevk edilebilirler. Tahminimce öncelikle bu bölgeden göç edenler bölgeye yerleştirilecek bence de öyle olmalıdır. Çünkü bölgede Türkiye’ye bağlı, yaptıklarını içselleştirmiş ve ülkemizin söylediği şekilde hareket edebilecek nüfus buraya yerleştirilmiş olur. Böylece Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi daha hızlı yapılacaktır” diye konuştu.