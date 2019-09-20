Çorumlu leblebi ustalarından Serinhisar'a tepki

ÇORUMLU leblebi üreticileri, Denizli Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş'ın, "Çorum'a bile leblebi gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında" sözlerine tepki gösterdi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum leblebisinin tescilli ürünleri olduğunu belirterek, "Çorum leblebisi bizimdir, bizim kalacak" dedi.



'Leblebi Denizli'nin mi, Çorum'un mu?' tartışmalarıyla ilgili Denizli Serinhisar Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş'ın geçen gün yaptığı "39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmında. Serinhisar leblebisi, yöresel bir üründür ve coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur" açıklaması Çorumlu leblebi ustaları ve satıcılarının tepkisini topladı.



Konuyla ilgili konuşan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Denizli ve Çorum arasındaki leblebi tartışmalarıyla ilgili açıklama yaparak, "Çorum leblebisi bizimdir bizim kalacaktır. 'Leblebinin başkenti Denizli’nin Serinhisar ilçesidir' denilmekte. Aslına bakansanız durum hiç de öyle değildir. Çorum leblebisi bizimdir. Çorum Ticaret Borsası yıllar önce bunu zaten tescilletmiştir. Ayrıca leblebinin ilk yapım yeri de Çorum'dur. Leblebi bizim yöresel ürünümüzdür" dedi.



'ÇORUM’UN ÜNVANINI ELDE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'



Çorumlu leblebi üreticiliği ve satışını yapan Yaşar Bodur, leblebi üretmenin imkansızı başarmak olmadığını belirterek, "50 yıldır aynı dükkanda nohudu leblebiye dönüştürerek müşterilerime sunuyorum. Denizlililer ya da Serinhisarlılar, bu unvanı elde etmek için bu kadar çaba göstermelerine bir anlam veremiyoruz. Leblebi imal etmek; bir imkansızı başarmak demek değildir. Halkın beğeneceği leblebiyi imalat etmek önemli olan. İyi bir ürünü imal etmek içinde zamana ve süreye ihtiyaç vardır. 'Çorum'a leblebiyi biz veriyoruz' derken geneline leblebi veriyorum diye de iddia edilemez" diye konuştu.



'LEBLEBİ TABİİ Kİ BİZİM'



Çorum'da leblebi üreticisi Volkan Koçak da, "Leblebi tabii ki bizim. Biz Çorum olarak Türkiye'nin pek çok ilinden nohut satın alıp çeşit çeşit leblebi yapıyoruz. Biz nohudu ham alıp leblebiyi işleyip çeşit olarak halka sunuyoruz. Biz bu konuyu daha önce Denizlilere açık açık söyledik. Eğer ustalıklarına güveniyorlarsa bir ortamda buluşalım hünerlerimizi sergileyelim. Sizde çıkarın leblebinizi bizde çıkaralım. Leblebiyi bizde işleyelim onlarda işlesinler ve insanların damak zevkine sunalım. Kim birinci olacak onu halk belirlesin" dedi.



'LEBLEBİNİN DİYARI ÇORUMDUR'



Leblebinin belgesinin de kendilerinde olduğunu söyleyen Sefa Yıldırım ise, "İyi bilinmeli ki, leblebi denildiğinde ilk akla gelen il Çorumdur. Leblebi dün bizimdi bugün de bizimdir. Öyle kuytu yerlerde yaparak leblebiye sahip çıkmak doğru değildir. Leblebinin diyarı Çorum'dur. Konuşup dursunlar leblebinin belgesi zaten bizde" şeklinde konuştu.



ÇORUM LEBLEBİSİ



Çorum'un sarı leblebisi kuru nohuttan yapılır. Nohutun leblebiye dönüşmesi bir buçuk ayı bulur. Tarihi dükkanlarda, tek kavrumluk leblebiler çuvallardan tenekelere, oradan leğenlere doldurulur. Odun ateşi ile yeterli sıcaklığa ulaşan fırına aktarılan leblebiler son kavurmadan sonra tekrar çuvallara doldurularak dumanı üstünde satışa sunulur. Çorum leblebisi, kuşaktan kuşağa aktarılarak bugüne ulaşan kavurma işlemiyle ünlüdür. Nohuta ayrı bir lezzet ve altın sarısı rengini kazandıran geleneksel leblebi üretimi bir yandan devam ederken, bir yandan modern yöntemler de uygulanmaya başlamıştır. Leblebi yapmak için öncelikle ateş tuğlası, kerpiç, tava ve karıştırıcıdan oluşan kavurma ocağı gerekir. Kullanılacak odunların iz yapmayan cinsten olması ise önemlidir. Eleme işleminden geçirilen nohutlar önce boylarına göre ayrılır. Birinci kavurma işleminden sonra sıcak olarak çuvallara doldurulup 2 gün dinlendirilir. İkinci kavurmadan sonra da 2 gün dinlendirilen nohutlar, kuru bir yere serilerek 15- 20 gün bekletilir. Nohutlar, 3'üncü kavurmadan önce nemlendirilip bir kez daha bir gün süreyle çuvallarda bırakılıp, kabukları ayrılır. Leblebinin acılı, tuzlu, karanfilli ve diğer çeşitlere dönüşmesi bu son kavurma işleminden sonra gerçekleşir. Yörede bilinen 40'a yakın leblebi çeşidi bulunmaktadır.





