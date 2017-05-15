Çorum’da 'horoz dövüşü' baskını

ÇORUM’da horoz dövüştürerek bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube büro ekipleri, il merkezinde bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kurulan ringde horoz dövüştürüp, bahis oynatıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanı sıra dövüştürülen 16 horoza da el konuldu. Şüphelileri hakkında 'hayvanlara kötü muamele ve eziyet' suçlarından işlem yapılarak 227’şer TL, para cezası uygulandı. Öte yandan, operasyonda ele geçirilen horozlar sahiplerine yediemin olarak verilirken, dernek yöneticisi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

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