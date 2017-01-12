Çorum’da 169 avcıya 121 bin 574 lira para cezası

Mustafa ULUSOY/ÇORUM, () - ÇORUM'da ördek, sakarmeke gibi su kuşları ile yaban domuzu dışındaki tüm hayvanların avlanma sezonu sona erdi. 169 avcıya 121 bin 574 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu dönem av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, 2 bin 491 avcının kontrol edildiği, usulsüz avlanma nedeniyle 169 avcıya 102 bin 824 TL idari para cezası, 18 bin 750 TL tazminat cezası uygulandığı, 5 adet av tüfeği ile 6 adet av hayvanına el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiği bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde 2016-2017 av dönemi 13 Ağustos 2016 tarihinde bıldırcın-üveyik ve yabandomuzu avı ile başlamış idi. Bıldırcın ve üveyik avı 20.11.2016 tarihinde sona ermiştir. Kınalı keklik ve yaban tavşanı avı ise 15.10.2016 tarihinde başlamış ve 08.01.2017 tarihinde sona ermiştir. Halen avı devam eden su kuşları (ördek-sakarmeke vb.) ve yaban domuzu avı ise 26.02.2017 tarihinde sona erecektir. 2016 yılını av ve yaban hayatı yönünden özetleyecek olursak; Av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında; 2 bin 491 avcı kontrol edilmiştir. 169 avcıya 102 bin 824 TL idari para cezası, 18 bin 750 TL tazminat cezası uygulanmıştır. 5 adet av tüfeği ile 6 adet av hayvanına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. 10 adet avcı eğitim kursu açılmıştır. Kursları 259 avcı adayı başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. 143 adet avcılık belgesi düzenlenmiştir. Avcılarımıza 1187 adet avlanma izin kartı (avlanma pulu) satışı yapılarak 124 bin 480 TL gelir elde edilmiştir. 2016 yılı içerisinde ilimize 19 adet yabancı avcı domuz avı yapmak üzere gelmiştir. 16 adet azılı (erkek) yaban domuzu avlandırılmış olup, 12 bin 200 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 6 bin 100 TL'si avın vurulmuş olduğu köy tüzel kişiliklerinin hesaplarına aktarılmıştır. İlimizde kış mevsiminin ağır ve karlı geçmesinden dolayı doğal hayatta bulunan yaban hayvanlarının yemlenmesi çalışmalarına başlanmış olup, 4176 kg yem doğaya bırakılmış olup, halen yemleme çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsisi yapılan 350 adet beç tavuğu kene vakası görülen köylerimizde ücretsiz olarak hane başı 2 adet olacak şekilde dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca tahsisi yapılan 500 adet kınalı keklik doğaya yerleştirilmiştir."



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