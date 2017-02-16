Çorum Valisi Kılıç: Bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur

ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, "Eğer bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur. Bu nedenle ihtiyaç sahipleriyle ilgili çok etkili, etkin tedbirler aldık. Ama bilmezsek ulaşamayız" dedi.

Çorum Valisi Nacmeddin Kılıç, Buhara Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluştu. Vali Kılıç, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. İl Emniyet Müdürü Necmeddin Emre, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar, yaşadıkları sorunların çözümü için yardım istedi. Söz alanları dinleyen Vali Kılıç, sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Vali Necmeddin Kılıç, yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk milletinin en iyi ve kaliteli hizmeti hak ettiğini söyleyerek, "Bizim işimiz anayasamızı, kanunları ve kamu düzenini ayakta tutmaktır. Ayrıca sizin can ve mal güvenliğinizi temin etmek de görevimizdir. Zaten kamu düzeni olmazsa özgürlüğün de bir anlamı olmaz. Devletimizi yıkmak isteyenler var. Bu tehditlerin bugüne kadar ki en alçağı FETÖ tehdididir. Bizim devletimiz kıyamete kadar var olmaya kadar devam edecek ama bakalım onlara ne olacak? Mahvolacaklar. Emin olun daha da beter olacaklar" dedi.

Vali Necmeddin Kılıç, "Eğer bir insan aç yatıyorsa devlet görevini yapmıyordur. Bu nedenle ihtiyaç sahipleriyle ilgili çok etkili, etkin tedbirler aldık. Ama bilmezsek ulaşamayız. Bu nedenle sizlerden bir başka isteğimiz de dulumuzu, yetimimizi, garibimizi bize bildirin. Sistemimizi kurduk. Muhtaç aileler için günlük binlerce ekmek ve sıcak yemek dağıtıyoruz. Kimse aç kalmasın diye uğraşıyoruz" diye konuştu.



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