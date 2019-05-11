Çorum'un otobüs ve taksi şoförü anneleri

ÇORUM’da Aynur Tükenmez Çelik (36) halk otobüsü, Gül Özbek ise (30) taksi şoförlüğü yapıyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan kadın şoförler, kentte de ilgi görüyor.Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Aynur Tükenmez, 3 aydır belediye halk otobüsü şoförlüğü yapıyor. Yolcuların ilgisi ile karşılaşan Tükenmez, mesleğini sevdiğini belirterek "5 yıldır direksiyon başındayım. 3 aydır belediye halk otobüsünde çalışıyorum. Bizde şoförlük baba mesleği, Tabi, annelik çok kutsal bir şey, Rabbim çocukları yeryüzüne yollarken, onlara “sizin başınızda bir koruyucu meleğiniz var. O da anneniz” demiş, iki kızım var. Bir de torunum var. Kızım da bir anne, güzel bir duygu, herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum” dedi.2 çocuk annesi Gül Özbek de 3 yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. Özbek, erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğünün eşinin de mesleği olduğunu belirterek, "Kendim için, çocuklarım için bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Sonra Ankara’da bir kadın taksi şoförü gördüm. Etkilendim ve ben de bu işi yapacağım dedim. Sonra eşime söyledim, eşim de 'neden olmasın' dedi. Aldığım eğitimler sonrası direksiyon başına geçtim. 3 yıldır da bu işi yapıyorum. Şu ana kadar beni üzecek bir olayla da karşılaşmadım. Müşterilerim benden gayet memnunlar' diye konuştu.

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