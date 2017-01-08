Çorum merkez ve 3 ilçesinde eğitime kar tatili

ÇORUM, () - ÇORUM'da etkili kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerinde yarın için okullar tatil edildi.

Çorum'da gün boyu etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile İskilip, Ortaköy ve Mecitözü ilçelerindeki yarın okulların tatil edilerek eğitim- öğretime ara verildiği belirtildi.