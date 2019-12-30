orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM’da, tarihi Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarla, kale içerisinde kamulaştırılan 42 metruk yapının 39'unun yıkımına başlandı. Çorum Belediyesi'nce tarihi Çorum...

GENEL 30.12.2019, 14:46
Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- ÇORUM’da, tarihi Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarla, kale içerisinde kamulaştırılan 42 metruk yapının 39'unun yıkımına başlandı.
Çorum Belediyesi'nce tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için harekete geçilirken, kamulaştırma çalışması başlatıldı. Projeyle kale içerisindeki 42 yapı kamulaştırıldı ancak sahiplerinin itirazı üzerine konu yargıya taşındı. Mahkemece, yapıların yıkımı için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan restorasyon onayı alınması gerektiğine karar verildi. Kurul, restorasyon için henüz karar vermeyince yapıların yıkımı gerçekleştirilemedi. Halk arasında 'kale kondu' olarak adlandırılan yapıların işgalinden kurtulamayan kalede restorasyon çalışması da yapılamayınca surlardan düşen kaya parçaları, tehlike oluşturmaya başladı. Belediye ekipleri, surlardan koparak, yola düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresini tel örgüyle çevirip, önlem aldı.
KARAR ÇIKTI YIKIMLAR BAŞLADI
Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nce alınan onay kararının ardından, kamulaştırılan 42 yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Yapılan kurul incelemelerinde 42 yapının 39'unun tescilsiz olduğu, 3'ünün ise tescilli olduğu tespit edildi. Tescilli olan ve yıkım gerçekleştirilmeyecek 3 yapıda restorasyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Karar kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kale içerisindeki 39 metruk yapının yıkım çalışmalarına başladı.
'ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIK'
Çorum Belediye Başkanı AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri söz verdikleri projelerle ilgili altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, bu çalışmalardan Çorum Kalesi projesine somut olarak başladıklarını söyledi. Yıkımlara ilişkin konuşan Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizde az sayıdaki tarihi eseri turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Uzun zamandan beri üzerinde yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kale içerisinde daha önce kamulaştırdığımız yapıların yıkımını bugün itibariyle gerçekleştirmeye başladık" dedi.  
'MURADIMIZA ERİYORUZ'
Çorum Kalesi’nin bir zamanlar define avcılarınca talana uğradığını ve yaptıkları çalışmayla bunun önüne de geçeceklerini kaydeden Aşgın, “Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, yaptığımız titiz ve uzun bir çalışma sonrası yıkım kararını onayladı. Tarihi Kale’nin turizme kazandırılması yönünde yapacağımız çalışmaların da önü açılmış oldu. Nihayet muradımıza eriyoruz" diye konuştu.
'TARİHİ KALE, TURİZME KAZANDIRILACAK'
Çorum Kalesi’nin içerisinde yer alan 42 metruk yapının kamulaştırıldığını, bu yapılardan 39’unun tescilsiz 3’ünün ise tescilli yapı olduğunu vurgulayan Aşgın, “Çorumumuzda bulunan tüm tarihi eserlerin restorasyonunun yapılmasını, bu eserlerin halkımızın hizmetine sunulmasını çok önemsiyoruz. Bu eserlerden biri olan tarihi Çorum Kalesi’nde yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme kazandıracağız. Çorum Kalesi’yle ilgili üzerinde uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bugün  Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde yıkım çalışmalarıyla fiilen de başlatmış olduk. Tabi yıkım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat işlerimiz başlayacak. Ama onun öncesinde Kale içerisinde alt yapı çalışmalarını yapacağız. Yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulu kale içerisinde yapacağımız çalışmalar sonrasında şehrimiz çok önemli bir tarihi eserini daha kazanmış olacak" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve beraberindekiler, yıkım çalışmalarını inceledi.  
ÇORUM KALESİ
Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort