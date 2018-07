Çorum İtfaiyesi'nin 'alev melekleri'

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - HİTİT Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3 kız öğrenci, Çorum İtfaiyesi'nde staj görüyor. 3 genç kıza 'alev melekleri' adı verildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staj yapan Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri Emine İrem Uzer (19), Nurşan Mert (20) ve Emine Yılmaz (19), aldıkları eğitimler sırasında başarılı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çorum İtfaiyesi'nde 'alev melekleri' olarak adlandırılan stajyerler vakalara itfaiye erleri ile birlikte gidip gözlemleyerek mesleği öğreniyor. 3 genç kız stajı bitirip diplomalarını aldıktan sonra hayallerinin itfaiye eri olmak olduğu söyledi.

İtfaiye Müdürü İsmail Öğütverici, "3'ü kız, 6 stajyer öğrencimiz var. Kızlarımız Çorum Alaca ilçemizde okuyorlar. Çorum'da bu okulun olması bir şans. Teorik ve pratik bir arada öğreniyorlar. Biz de tüm tedbirlerimizi almak suretiyle olayı yerinde incelettirip yerinde görmelerini sağlıyoruz. Yangına nasıl müdahale edecekler bunun pratiğini görmeleri büyük şans. İnşallah ciddiye alırlar. Tatbikatlarda başarılılar. İnşallah başarılı olurlar" dedi.

Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencisi Emine İrem Uzer ise "Gayet güzel bir ortam, Burada staj yapıyoruz. Bana yakın gelen bölümlerden biriydi. Daha önce araştırdım. Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorluklar var. Ancak insanlara yardım etmek onlarla iç içe olmak hayat kurtarmak çok başka bir şey. İtfaiye yeryüzündeki her şeyi koruduğu için bana yakın geldi. O yüzden tercih ettim. Zorlukları var. Hortum tutarken tazyikli suda zorlanıyoruz. Alışıldığı zaman yapılabilecek bir meslek. Bayanlara tavsiye ederim. Polislik askerlik nasıl bayan varsa itfaiyeciliğin her dalında da bayanlara ihtiyaç var. Bayanları görmek istiyoruz" dedi.

Stajyer Nurşan Mert, daha önce üniversite bu bölümü bilmediğini arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu bölümü tercih ederek okumaya başladığını dile getirerek, "Seçtiğim için de mutluyum. İyi de seçmişim. Çok seviyorum itfaiyeci olmak bayanlar için zor bir meslek ama eğitimlerimiz oluyor. Genelde gözlemci olarak gidiyoruz şuan. Mesleğe atılınca daha çok zorluklar bekliyor" diye konuştu.

Emine Yılmaz ise "İlk kez yangına gittik. Büyük olarak il yangınımızda adrenalin olduğun için heyecanlandık. Güzel bir tecrübeydi" diye konuştu. İkinci sınıfı bu yıl bitiren 3 öğrenci, 40 günlük staj sonrasında okullarından mezun olacak.



FOTOĞRAFLI