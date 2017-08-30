Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Necmeddin Kılıç vatandaşları selamladı. Ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Şiirlerin okunmasının ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Tören, Çorum Belediye Mehteran Takımı'nın konseriyle sona erdi.
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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.