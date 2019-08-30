Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

ÇORUM'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşları selamladı. Kutlamalarda, halk oyunu gösterileri de gerçekleştirildi. Şiirlerin okunması ve geçit töreni ile süren kutlamalar, Çorum Mehteran Takımı'nın gösteri geçişiyle sona erdi.



