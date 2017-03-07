Çorum'da siyasi partiler arasında 'centilmenlik anlaşması'

ÇORUM'da, Vali Necmeddin Kılıç'ın başkanlığında biraraya gelen AK Parti, CHP ve MHP il başkanları, gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, araç konvoyu düzenlenmemesi, miting ve basın açıklamalarının uygun alanlarda gerçekleştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın başkanlığında Jandarma Albay Fatih Üstündağ, Belediye Başkanvekili Zeki Gül, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, CHP İl Başkanı Hasan Suvacı ve MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras'ın katılımıyla bugün Valilikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Kılıç, halk oylaması sürecinin başta huzur ve güven olmak üzere saygı ve centilmenlik ortamında geçmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, 16 Nisan'daki halk oylaması ve sonrasındaki sürece kadar siyasi partilerin centilmenlik içerisinde hareket edeceğini söyledi. Siyasi parti il başkanlarına teşekkür eden Vali Kılıç, şunları söyledi:

"Çorum’un birlik ve beraberliği sürdürmek için bir protokol yaptılar ve aralarında anlaştılar. İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok seviyeli, Avrupa ülkelerine örnek olacak, etik anlayışı içerisindeler. Onların bu duruşu ve davranışları idarenin işini de kolaylaştırıyor ve bize de güç veriyor."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum’da üç siyasi parti il başkanı olarak Vali Necmeddin Kılıç’ın çağrısına kulak verdiklerini belirterek, bu referandum sürecinin huzur ve sükunet içinde devam etmesi için ses ve görüntü kirliliğine sebep verilmemesi konusunda üç siyasi parti il başkanı olarak bir araya geldiklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Hasan Suvacı ise 16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecinin Çorum’da huzurlu güvenli geçmesi için bazı kararla aldıklarını ifade ederek, "Referandumdan sonra da birlik ve berberlik içerisinde yaşayacağımız için, bu halk oylamasının rahat ve huzur içinde geçmesi en büyük dileğimizidir. Bunu için bir araya geldik ve bir centilmenlik anlaşması yaptık" dedi.

MHP İl Bakanı Mehmet Akif Aras da 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasından önce koordinasyon toplantını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Şehrimizde insanları güveni, barışı ve huzuru aksamaması için görüşmelerde bulunduk. Bu süreçte hem şehrimizi hem güvenlik ve huzurumuz için sağlıklı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 7 maddelik protokolde, halk oylaması süresince Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına uyulması, araç konvoyu düzenlenmemesi, miting zamanları dışında gezer araçlarla propaganda yapılmaması, el ilanı, afiş ve broşürlerin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kullanılması, propaganda faaliyetlerinde kullanılan araç plakalarının kapatılmaması ile süreç boyunca karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde propaganda faaliyetleri sürdürülmesine özen gösterilmesi yer alıyor.



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